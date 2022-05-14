Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
474.551
0.01%
BTXN Coin
13.80
-15.07%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Kocaeli'de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üst geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Abdulhalik Şeker, silahlı saldırgan tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Yaralanan Şeker, tedaviye alındı.
    • 14.05.2022 - 20:56
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 21:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı

    Akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'ndeki Yarımca Ortaokulu'nun önünde bulunan üst geçitte meydana gelen olayda, üst geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Abdulhalik Şeker, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

    Saldırgan bacağından vurup kaçtı

    Şeker kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise Mimar Sinan Mahallesi yönüne kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı #1

    Kocaeli de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı #2

    Kocaeli de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı #3

    Kocaeli de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı #4

    Kocaeli de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı #5

    Kocaeli de üst geçitte bacağından vurulan kişi yaralandı #6


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz

    'Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hata olur'
    Dünya

    'Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hata olur'

    Görüş Bildir