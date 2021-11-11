Kartepe ilçesinde UTV'nin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Gerçekleşen olay sonrasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Kartepe'ye tatil amaçlı gelen yabancı uyruklu 3 kadın, 41 ADE 612 plakalı UTV ile gezintiye çıktı. Ghusoon Nimer (40) idaresindeki UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarında bulunan tel örgülere vurdu, ardından da takla attı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle turistler yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadınlardan Ghusoon Nimer (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Mohd Alfroukh (53) ve Ghudder Abuabed (41) ise olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. UTV'de maddi hasar meydana gelirken, sürücünün korunması taktığı kask ise paramparça oldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de UTV kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO

