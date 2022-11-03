Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gölcük ve Gebze ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Gölcük ve Gebze’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Çeşitli türde uyuşturucular ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, yapılan operasyon neticesinde 105,2 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin, 2,25 gram ecstasy, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken olayla ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak emniyete götürüldü.

4 kişi tutuklandı

İfadesi alınan şahıslardan 4'ü hakkında madde kullanmaktan işlem başlatılarak serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ö.Z., H.Ş., Ü.G. ve H.B. isimli 4 kişi tutuklanırken C.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



