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    Kocaeli'de uyuşturucu satıcısına meydan dayağı

    Gölcük ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahsı mahalleli sokak ortasında tekme tokat dövüp cep telefonu ile görüntüledi.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 21:15
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    Kocaeli'de uyuşturucu satıcısına meydan dayağı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi'nde, mahallede uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahıs mahallede yaşayan gençler tarafından yakalandı.

    Kocaeli'de uyuşturucu satıcısına meydan dayağı VİDEO

    SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

    Satıcıyı yakalayan gençler, şahsı sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

    Kaçmaya çalışan şahsı yakalayan gençler, “Uyuşturucuları ver” diye bağırmaya başladı.

    Daha sonra olayı gören vatandaşlar ise “Vurmayın” diyerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı.

    Kocaeli'de uyuşturucu satıcısına meydan dayağı #1

    O ANLARI KAYDETTİLER

    Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. O anlar ise uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı döven vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, tarafından şahıs gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Kocaeli'de uyuşturucu satıcısına meydan dayağı #2

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