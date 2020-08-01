Gölcük ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahsı mahalleli sokak ortasında tekme tokat dövüp cep telefonu ile görüntüledi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi'nde, mahallede uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahıs mahallede yaşayan gençler tarafından yakalandı.

Kocaeli'de uyuşturucu satıcısına meydan dayağı VİDEO



SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

Satıcıyı yakalayan gençler, şahsı sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

Kaçmaya çalışan şahsı yakalayan gençler, “Uyuşturucuları ver” diye bağırmaya başladı.

Daha sonra olayı gören vatandaşlar ise “Vurmayın” diyerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı.

O ANLARI KAYDETTİLER

Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. O anlar ise uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı döven vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, tarafından şahıs gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.