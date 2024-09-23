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Kocaeli'de virajı alamayan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı

Kocaeli'de virajı alamayan otomobil karşı şeride geçti: 5 yaralı Kocaeli'de seyir hâlinde olan bir araç virajı alamayarak karşı şeride geçti, ters yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucunda, her iki araç sürücüsü de dahil olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.