Kocaeli'de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis ekiplerince denizden botla çıkılarak baskın yapılan bir yalıda kumar oynayan 31 kişi suçüstü yakalandı.
- İHA
- 28.05.2021 - 17:24
- Güncelleme : 28.05.2021 - 18:34
Körfez ilçesinde bulunan bir yalıda kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, belirtilen adrese polis botlarıyla baskın düzenledi.
DENİZDEN YAPILAN BASKINDA 31 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Denizden botla yanaşarak yalıya çıkan polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kumar oynayan 31 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynarken yakalanan şahıslara koronavirüs yasaklarını ihlal etmek suçundan ceza kesilirken ikamet sahibi ise gözaltına alındı.
Kocaeli'de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını VİDEO
ELE GEÇİRİLEN PARA VE POKER PULLARINA EL KOYULDU
Polis ekipleri, adres içerisinde ele geçirilen para ve poker pullarına el koydu.