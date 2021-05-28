Euro
10.4433
0.53%
Dolar
8.5639
0.77%
Altın
522.1
0.74%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
316.000
-6.15%
EXEN Coin
34.87
-2.02%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Kocaeli'de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis ekiplerince denizden botla çıkılarak baskın yapılan bir yalıda kumar oynayan 31 kişi suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 18:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını

    Körfez ilçesinde bulunan bir yalıda kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, belirtilen adrese polis botlarıyla baskın düzenledi.

    DENİZDEN YAPILAN BASKINDA 31 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Denizden botla yanaşarak yalıya çıkan polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde kumar oynayan 31 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynarken yakalanan şahıslara koronavirüs yasaklarını ihlal etmek suçundan ceza kesilirken ikamet sahibi ise gözaltına alındı.

    Kocaeli'de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını VİDEO

    ELE GEÇİRİLEN PARA VE POKER PULLARINA EL KOYULDU

    Polis ekipleri, adres içerisinde ele geçirilen para ve poker pullarına el koydu.

    Kocaeli de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını #1

    Kocaeli de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını #2

    Kocaeli de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını #3

    Kocaeli de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını #4

    Kocaeli de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını #5

    Kocaeli de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını #6

    Kocaeli de yalıdaki kumar partisine denizden polis baskını #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir