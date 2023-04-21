Kocaeli'de yan baktın kavgası: 4 yaralı Kocaeli’de iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavga çıktı. Çıkan kavgada biri bıçakla kalbinden olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İHA Kocaeli'nin Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi Çınaraltı mevkiinde, iki grup arasında yanma bakma meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Yan baktın kavgasında kan aktı Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3'ü bıçak, bir kişi ise silahla yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinden bıçaklandı, durumu ağır Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken kalbinden bıçaklanan Hasan Can C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.