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    Kocaeli'de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinada bulunan 2 yat ve bir teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Milyonluk tekne ve yatlar kullanılamaz hale geldi.
    • 10.12.2022 - 04:42
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    Kocaeli'de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi

    Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan marinada henüz bilinmeyen bir sebeple 2 yat ve bir teknede yangın çıktı.

    Yangın söndürüldü

    Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi #1

    Yatlar ve tekne küle döndü

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken tekne ve yatlarda kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Milyonluk tekne ve 2 yat ise küle döndü.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi #2

    Kocaeli de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi #3


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