Euro
11.6655
2.01%
Dolar
10.2874
2.28%
Altın
612.72
1.67%
Borsa
1.686
-0.99%
Bitcoin
630.497
-2.86%
BTXN Coin
21.99
1.80%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kocaeli'de yapılan PKK operasyonunda 4 kişi tutuklandı

    Kocaeli'de polisin MİT'le beraber yaptığı operasyonda Fransa'da PKK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ile YPG üyesi 3 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 20:14
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 20:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de yapılan PKK operasyonunda 4 kişi tutuklandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün MİT ile koordineli yürüttüğü operasyonda, Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunduğu ve örgüt adına faaliyetlere katıldığı belirlenen 1 şüpheli, Derince ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

    YAKALANAN 4 PKK'LI TUTUKLANDI

    Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada ise PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 şüphelinin de Kocaeli'de olduğu belirlendi.

    3 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

    Kocaeli de yapılan PKK operasyonunda 4 kişi tutuklandı #1

    Kocaeli de yapılan PKK operasyonunda 4 kişi tutuklandı #2

    Kocaeli de yapılan PKK operasyonunda 4 kişi tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir