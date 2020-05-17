Kocaeli'de yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti

Duvarın arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kocaeli'de kedi kurtarma operasyonu yapıldı.

Gölcük ilçesindeki Topçular Mahallesi D-130 Karayolu yol ayrımında duvarın arasındaki boşluğa giren yavru kedi sıkıştı.

Kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yavru kediyi kurtarabilmek için kırıcı matkap ile betonu kırdı.

DUVARIN ARASINA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

Yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kedi daha sonra bölgede site sakinlerinin sokak hayvanları için mama ve su koydukları kapların olduğu yere bırakıldı.