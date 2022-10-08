Kocaeli'de yemek taşıyan moto kurye, ıslak zeminde kayarak yola düştü

Kocaeli Derince'de sıcak yemek yetiştirmek için viraja geldiğinde hızını kesmeyen kurye, ıslak zeminde motosikletinin kayması neticesinde düşerek yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki K.Ç., lokantadan aldığı paketi 07 HZL 12 plakalı motosiklete binerek teslimat adresine gitmek üzere yola koyuldu.

Islak zeminde motosikleti kaydı

Paketi soğutmadan götürmek isteyen kurye, yağmurlu havada viraja hızlı girince motosiklet kaydı. Kayan motosikletten savrulan kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yerde yatan yaralı kuryeye ilk müdahalesini yaptı.

Ardından sedye ile ambulansa alınan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Vücudunda sıyrıklar oluştu

İHA'nın haberine göre, yemeği soğumadan yetiştirmek için canını ortaya koyan kuryenin, vücudunda sıyrıklar olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.