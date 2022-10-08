Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.055
-0.51%
BTXN Coin
10.07
-4.91%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Kocaeli'de yemek taşıyan moto kurye, ıslak zeminde kayarak yola düştü

    Kocaeli Derince'de sıcak yemek yetiştirmek için viraja geldiğinde hızını kesmeyen kurye, ıslak zeminde motosikletinin kayması neticesinde düşerek yaralandı.
    • 08.10.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de yemek taşıyan moto kurye, ıslak zeminde kayarak yola düştü

    Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki K.Ç., lokantadan aldığı paketi 07 HZL 12 plakalı motosiklete binerek teslimat adresine gitmek üzere yola koyuldu.

    Islak zeminde motosikleti kaydı

    Paketi soğutmadan götürmek isteyen kurye, yağmurlu havada viraja hızlı girince motosiklet kaydı. Kayan motosikletten savrulan kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yerde yatan yaralı kuryeye ilk müdahalesini yaptı.

    Ardından sedye ile ambulansa alınan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

    Vücudunda sıyrıklar oluştu

    İHA'nın haberine göre, yemeği soğumadan yetiştirmek için canını ortaya koyan kuryenin, vücudunda sıyrıklar olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de yemek taşıyan moto kurye, ıslak zeminde kayarak yola düştü #1

    Kocaeli de yemek taşıyan moto kurye, ıslak zeminde kayarak yola düştü #2

    Kocaeli de yemek taşıyan moto kurye, ıslak zeminde kayarak yola düştü #3

    Kocaeli de yemek taşıyan moto kurye, ıslak zeminde kayarak yola düştü #4


    Gelin Evi haftanın birincisi kim? Ödülü kim kazandı? İşte 7 Ekim 2022 Gelin Evi haftanın puan durumu...
    Medya

    Gelin Evi haftanın birincisi kim? Ödülü kim kazandı? İşte 7 Ekim 2022 Gelin Evi haftanın puan durumu...

    Kurtlar Vadisi'nin konseyinden geriye 4 isim kaldı
    Medya

    Kurtlar Vadisi'nin konseyinden geriye 4 isim kaldı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir