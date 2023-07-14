Kocaeli'de yoldan hızlı geçme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İHA
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak’ta, bir otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine, iki grup arasında kavga çıktı.
İki kişiyi vurarak yaraladı
Kavganın büyümesi üzerine otomobilde bulunan A.D., tabancasıyla Onur Ç. ve babası Mürsel Ç.’yi vurdu.
Yaralılardan birinin koluna diğerinin bacağına kurşun isabet etti. A.D., hızla olay yerinden uzaklaşırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Hastaneye kaldırıldılar
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.