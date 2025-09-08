Abone ol: Google News

Kocaeli'de Yuvacık Barajı alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 31'e düştü

Kentin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 31'e kadar gerilerken, baraj havzasındaki eski köprü yeniden görünür hale geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 14:35
Kocaeli'de Yuvacık Barajı alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 31'e düştü

Kocaeli'nin gündeminde 'susuzluk' var

İl Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

EN ÖNEMLİ İKİNCİ BARAJ DA YÜZDE 40'IN ALTINDA

Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 39 olduğu kaydedildi.

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin düşüşü, baraj inşa edilmeden önce bölgede ulaşım için kullanılan tarihi köprüyü de gün yüzüne çıkardı.

TASARRUF ÇAĞRISI

Öte yandan İSU, resmi sosyal medya hesapları üzerinden suyun verimli kullanılmasına yönelik çağrılarını sürdürüyor.

Kurumun X hesabından yapılan son paylaşımda, "Yaşamın kaynağı sudur, suyu korumak geleceğimizi korumaktır." ifadeleri kullanıldı.

İç Haber Haberleri