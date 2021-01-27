Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana gelen olayda, İsmet C. yönetimindeki tehlikeli madde yüklü tanker, kontrolden çıkarak yolun sağında park halinde olan Ekrem Ş. idaresindeki hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı.

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza sonrası arkadan gelen Mehmet N. idaresindeki otomobil ise havanın yağışlı ve kaygan olması nedeniyle duramayarak hafriyat yüklü kamyona çarptı.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan Mehmet N. ve tehlikeli madde taşıyan tankerde bulunan sürücü İsmet Ç. ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil yYardım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 ağır yaralı VİDEO

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



















