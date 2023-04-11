Kocaeli'de ziynet eşyası çalan hırsız, İstanbul'da yakalandı

İHA
Kocaeli'de hırsızlık yapan şahıs, emniyet güçlerinin başarılı operasyonlarıyla İstanbul'da yakayı ele verdi..
26 Temmuz 2022'de İzmit'te bir ikamette yaşanan hırsızlık olayında 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.
Olayı derinlemesine araştıran polis ekipleri, Ş.G. isimli şahsın hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.
İstanbul'da yakalanan hırsız, tutuklandı
Şahsın izini süren ekipler, yapılan operasyonla şüpheliyi İstanbul'da yakaladı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.