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    Kocaeli'deki TEM Otoyolu'nda kısıtlamalı bayram sessizliği

    Tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle TEM Otoyolu boş kaldı.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 16:58
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    Kocaeli'deki TEM Otoyolu'nda kısıtlamalı bayram sessizliği

    Ülke genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle bayram sessizliğini korumaya devam ediyor.

    Kocaeli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararlarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle TEM Otoyolu'nda  az sayıda araç görüldü.

    Yol üzerinde bulunan bu araçların da  büyük çoğunluğunu ağır tonajlıların oluşturduğu görüldü.

    İZİN BELGESİ BULUNMAYANLARA CEZA

    Kentin giriş ve çıkışlarında bulunan gişelerde polis ekipleri denetimlerde bulunarak, kısıtlama kararlarından muaf olmayanlara ya da seyahat izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguladı.

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #1

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #2

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #3

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #4

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #5

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #6

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #7

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #8

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #9

    Kocaeli deki TEM Otoyolu nda kısıtlamalı bayram sessizliği #10

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