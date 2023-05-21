Kocaeli'de 137 Afgan daha ülkelerine gönderildi Yurda kaçak olarak giren Afganistan uyruklu 137 göçmen, Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

DHA

Kocaeli ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne getirilen 137 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, tüm yasal işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edildi.

Kaçak göçmenler, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na gelen Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.

Bu yıl gönderilen Afgan sayısı

Bu sefer ile birlikte 2023 yılı içerisinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bin 771, yurt genelinde ise 12 bin 447 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine geri gönderildiği öğrenildi.