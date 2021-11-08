Kocaeli'de ayakkabı tamirciliği yapan kişi, bazı müşterilerden dert yanıyor

İzmit ilçesinde ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Adnan Güler, bazı müşterilerin tamir için verdiği ürünleri geri almadığın belirterek, gençlerin bu işi istemediğini söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde baba mesleği ayakkabı tamirciliğini 7 metrekarelik dükkanda yapan Adnan Güler, bazı müşterilerin tamir için verdiği ürünleri geri almadığından yakınarak bahsetti.

Ustalığı ve işin inceliklerini babasından öğrenen Güler, eskisi gibi çok rağbet görmeyen mesleğini 45 yıldır devam ettiriyor.

"İNSANLAR BU MESLEĞİ YAPARAK PARA KAZANAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Mesleğinin babasından kendisine miras kaldığına değinen Güler, "Maalesef ayakkabı tamirciliğinde çalışabilecek kişi bulmak çok zor. Çünkü insanlar bu meslekten az para kazanıp, geçinemeyeceklerini düşünüyor. Merkezi yerlerde bu mesleği yapanlar para kazanıyor ama kenar mahallelerde para kazanmak zor oluyor. Ben de 7 metrekarelik bir dükkanda ekmek paramı çıkarıyorum" dedi.

"BAZILARI EŞYASINI GERİ ALMIYOR, BEN DE İHTİYACI OLANA VERİYORUM"

Bazı müşterilerin tamir için verdikleri ürünlerini geri almadığını söyleyen Güler, "Çantasını, ayakkabısını tamire getiren kişilerin çoğu geri almayı unutuyor. Elimizde tamir edilmiş ancak alınmamış eşyalar var. Yıllardır bizde duran eşyaları ya atıyoruz, ya satıyoruz, ya da ihtiyaç sahibi birine veriyoruz. Kendi kullandığımız malzeme ücretini kurtarmak için elde kalan eşyaları mecburen paraya çeviriyoruz" diye konuştu.

"GENÇLER BU İŞİ İSTEMİYOR"

Gençlerin ayakkabı tamirciliğini beğenmediğini ve tercih etmediğini söyleyen Güler, "Gençler para kazanılan meslekleri tercih ediyor, bunlar da sanayi çarşısında. Oto boyacılık, kaportacılık ve motorculuk işinde daha fazla para var. Eskiden babalar, çocuklarını mesleği öğrenmeleri için yanımıza verirlerdi. Şimdi ise eleman almak istediğimizde ilk önce 'ne kadar para vereceksin' diyorlar. Mesleği bilmeden, tecrübe edinmeden ücreti soruyorlar" ifadelerini kullandı.

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