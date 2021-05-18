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    Kocaeli'de bankanın önündeki tüp korkuttu

    Kocaeli’de bir banka şubesinin önüne bırakılan mutfak tüpü paniğe neden oldu.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 01:14
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 01:34
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    Kocaeli'de bankanın önündeki tüp korkuttu

    Kocaeli’de bir banka şubesinin önüne, kimliği belirsiz kişiler tarafından koli içinde mutfak tüpü bırakıldı.

    Koli içindeki tüpü gören vatandaşlar bomba olabileceği korkusundan hemen polise haber verdi.

    KORKULACAK BİR DURUM YOK

    Olay yerine gelen polisler güvenlik önlemlerini alarak inceleme başlattı.

    Ekipler tüpün boş olduğunu ve herhangi bir korkulacak durum olmadığını tespit etti.

    Kocaeli de bankanın önündeki tüp korkuttu #1

    Kocaeli de bankanın önündeki tüp korkuttu #2

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