Kocaeli'de bankanın önündeki tüp korkuttu
Kocaeli’de bir banka şubesinin önüne bırakılan mutfak tüpü paniğe neden oldu.
- İHA
- 18.05.2021 - 01:14
- Güncelleme : 18.05.2021 - 01:34
Kocaeli’de bir banka şubesinin önüne, kimliği belirsiz kişiler tarafından koli içinde mutfak tüpü bırakıldı.
Koli içindeki tüpü gören vatandaşlar bomba olabileceği korkusundan hemen polise haber verdi.
KORKULACAK BİR DURUM YOK
Olay yerine gelen polisler güvenlik önlemlerini alarak inceleme başlattı.
Ekipler tüpün boş olduğunu ve herhangi bir korkulacak durum olmadığını tespit etti.