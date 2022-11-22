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    Kocaeli'de fabrika yemeğinden 94 işçi zehirlendi

    Kocaeli Başiskele'de otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 94 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • 22.11.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 23:59
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    Kocaeli'de fabrika yemeğinden 94 işçi zehirlendi

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam vardiyasındaki yemeği yiyen çok sayıda işçi rahatsızlandı.

    Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi.

    94 işçi zehirlendi

    Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan 94 işçi, ambulanslarla ve ambulansların nezaretindeki fabrikanın servis araçları ile çevredeki hastanelere götürüldü.

    Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin büyük bir bölümünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilglii başlatılan inceleme kapsamında tahlile gönderilmek üzere yemekten numuneler alındı.

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    Kocaeli de fabrika yemeğinden 94 işçi zehirlendi #7


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