Kocaeli'nde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kocaeli İzmit'te 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 29.08.2022 - 19:58
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.L., İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.