Petrol
102.18
3.20%
Euro
18.2031
0.58%
Dolar
18.1872
0.12%
Altın
1.016
0.08%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
372.662
0.91%
BTXN Coin
4.16
-0.47%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Kocaeli'nde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

    Kocaeli İzmit'te 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 29.08.2022 - 19:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'nde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.L., İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

    Tutuklanarak cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli nde hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci
    Futbol

    Beşiktaş'ta, Josef de Souza sevinci

    Gece kulübünde bir kadın yüksekten düştü
    3. Sayfa

    Gece kulübünde bir kadın yüksekten düştü

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir