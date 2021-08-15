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    Kocaeli'nde iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü

    Gebze ilçesinde iki husumetli aile kavga ettiler. Kavga sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, cinayet zanlıları polis merkezine götürüldü.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 22:41
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 22:42
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    Kocaeli'nde iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü

    Kocaeli Gebze ilçesinde tüyleri ürperten bir cinayet işlendi.

    Saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre,daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi.

    Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Ebru ve Ahmet A.’yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı.

    Kocaeli nde iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü #1

    BIÇAKLARLA AİLEYE SALDIRDILAR

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı.

    Kavgada baba Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kocaeli nde iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü #2

    ZANLILARIN SORGULARI DEVAM EDİYOR

    Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ebru A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yakınlarının Kübra adıyla bilinen Ebru A.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    Gözaltına alınan cinayet zanlılarının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kocaeli nde iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü #3

    Kocaeli'nde iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 ölü VİDEO

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