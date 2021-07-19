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Kocaeli'nde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi

Gölcük ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıktan düşen şahıs hayatını kaybetti.