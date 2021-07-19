Kocaeli'nde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi
Gölcük ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıktan düşen şahıs hayatını kaybetti.
- AA
- 19.07.2021 - 00:16
Kocaeli Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde oğluna ait arı kovanlarının bulunduğu ormanlık alanda su borularını tamir etmeye çalışan Nevzat M, kayalıktan düştü.
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI
Babasından haber alamayan Ali M. bölgeye gitti.
Babasını kayalık bölgede bulan Ali M. durumu sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralanan Nevzat M, ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.