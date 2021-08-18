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    Kocaeli'nde kaza: 4 yaralı

    Gebze ilçesinde ters yöne giren otomobil karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza sonucu ölen olmazken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 04:02
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 06:25
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    Kocaeli'nde kaza: 4 yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza meydana geldi.

    Tatlıkuyu Mahallesi'nde ters yöne giren Abdullah T. idaresindeki otomobil, karşıdan gelen Mert Cem K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

    Ters yöne giden Yiğit Ç. yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı.

    Kazada, sürücü Yiğit Ç. ile aracındaki Ozan A, Emirhan A. ve Adem T. yaralandı.

    Kocaeli nde kaza: 4 yaralı #1

    BİR MÜDDET SONRA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Diğer otomobillerin sürücüleri Abdullah T. ve Mert Cem K, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Kocaeli nde kaza: 4 yaralı #2

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