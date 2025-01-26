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Kocaeli'de komşular arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Kocaeli'de komşular arasında sopalı kavga: 6 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında gürültü yüzünden çıkan odunlu ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların arasında bir kız çocuğunun olduğu da öğrenildi.