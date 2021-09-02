Kocaeli'nde konteynerda yangın çıktı
Gebze ilçesindeki konteyner bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
- İHA
- 02.09.2021 - 04:53
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Balçık Mahallesi’ndeki konteynerden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN YOĞUN ÇABASI ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, konteynerın civarındaki evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlattı.