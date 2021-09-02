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Kocaeli'nde konteynerda yangın çıktı

Kocaeli'nde konteynerda yangın çıktı

Gebze ilçesindeki konteyner bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili de inceleme başlatıldı.