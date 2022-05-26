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    Kocaeli'de yakalanan 272 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Kocaeli'nde yakalanan Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılarak İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.
    • 26.05.2022 - 23:54
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    Kocaeli'de yakalanan 272 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilerek Kocaeli ve Gebze'de yakalanan, kamyonetten indirilirken sosyal medyada görüntüleri paylaşılanların da olduğu Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmenin İl Göç İdaresi'ndeki sınır dışı işlemleri tamamlandı.

    Kaçak göçmenler ülkelerine gönderildi

    İşlemlerin ardından jandarma ekiplerince İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan kaçak göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, işlemleri yapılarak uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderiliyor.

    Kocaeli de yakalanan 272 kaçak göçmen sınır dışı edildi #1

    Kocaeli de yakalanan 272 kaçak göçmen sınır dışı edildi #2

    Kocaeli de yakalanan 272 kaçak göçmen sınır dışı edildi #3

    Kocaeli de yakalanan 272 kaçak göçmen sınır dışı edildi #4

    Kocaeli de yakalanan 272 kaçak göçmen sınır dışı edildi #5


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