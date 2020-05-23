Komisyoncuların politikası fiyatlara vurdu

Sebze meyve fiyatlarından son dönemde herkes şikayetçi olmasının sebebi, aracıların uyguladıkları fahiş fiyat olarak belirlendi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerin fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, açıklamalarında üretici ve market fiyat farkının 5,3 kata kadar ulaştığına dikkati çekti.

FAHİŞ FİYAT

Verilen bilgilere göre üreticide 13 lira olan kuru incir 68 liraya, 60 kuruş olan salatalık 3 liraya, 1,7 lira olan elma 7 liraya, 50 kuruş olan maydanoz 1,9 liraya, 60 kuruş olan kuru soğan 2,3 liraya satılıyor.

Bayraktar, yaptığı açıklamada üreticilerin değil aracıların kazandığını belirterek "Aracıların insaflı olmasını, üreticilerimizin emeğine saygı göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN KURU SOĞAN OLDU

Bu arada tarlada yüzde 75 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan oldu. Sivri biber, patates, salatalık, kabak ve domateste de üretici fiyatlarının önemli oranda gerilediğini aktaran Bayraktar, market fiyatlarında aynı gerilemenin yaşanmadığını söyledi.