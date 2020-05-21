Denizli'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip bir sitenin demir bariyerlerini yıkıp bahçesine girerek durabildi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde A.E., idaresinde 51 ABD 254 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip bir sitenin demir bariyerlerini yıkıp bahçesinin içine girerek durabildi.

SÜRÜCÜ İLE SİTE SAKİNLERİ ARASINDA GERGİNLİK

Kaza sonrası site sakinleri büyük panik yaşarken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada bazı site sakinleri ile sürücü arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kontrolden çıkan otomobil, sitenin bahçesine girdi

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

Olayda site sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarında bahçedeki arabayı gördüklerini kaydederek, büyük korku ve şaşkınlık yaşadıklarını belirttiler. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.