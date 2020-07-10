Konut fiyatları yüzde 30 zamlandı

Fiyatlar artınca krediler de avantajlı olmaktan çıktı. Konut fiyatlarındaki zam yüzde 30’u buldu.

Pandemi dolayısıyla duran ekonominin ve azalan tüketimin canlandırılması için kamu bankalarınca dört yeni düşük faizli kredi destek paketi devreye sokulmuştu.

Konutta aylık faiz yüzde 0.64’e, taşıtta yüzde 0.49’a, tatil kredisinde ise yüzde 0.67’ye çekilmişti.

Vatandaş en çok konut kredisine ilgi gösteriyor. Daha faiz oranları duyurulmadan konut fiyatlarında yüzde 10 zam yapıldığına dikkat çeken İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Haziran sonuna doğru bu zam oranları yüzde 30’u buldu” dedi.

AVANTAJLI OLMAKTAN ÇIKTI

Bu zammın arz-talep dengesinden değil, tamamen suni bir fiyat artışı olduğunun altını çizen Aşa, “Krediler vatandaş için avantajlı olmaktan çıktı. Fiyatlar yükseldiği için çok kişi vazgeçti. 1-27 Haziran aralığında toplam kredili konut satışı 93 bin 704’te kaldı. Suni fiyat artışları olmasaydı bu satışlar 150 bine çıkardı” diye konuştu.

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Aşa,vatandaşı şu sözlerle uyardı:

“27 Mayıs’tan önceki ilanla, 27 Mayıs sonrası ilanda fiyat farkı varsa mutlaka bu iki ilanın çıktısını alıp Ticaret Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve üç kamu bankasının genel müdürlüklerine göndersinler. Bu firmalar için kredi çıkmayacaktır.”