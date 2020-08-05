Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında yapımı tamamlanan hastane, faaliyete geçti.

Şehir hastanelerine bir yenisi daha eklendi.

Sağlık Bakanlığınca, kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastanede yaptığı açıklamada, 5 Ağustos itibarıyla Konya Şehir Hastanesi'nde acil servis ve polikliniklerde hasta kabulüne başlandığını belirtti.

İLK ETAPTA 838 YATAK KAPASİTESİYLE HİZMET VERECEK

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "İnşallah 838 yataklı ilk etabında hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bu hafta itibarıyla da yataklı servislerin ve yoğun bakımın taşıma işlemlerinin tamamlanacağını anlatan Koç, hastaları mağdur etmeden kademeli olarak, taşınma işlemlerini bu hafta bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konya Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı ViDEO

KORONA DIŞI HASTALARIN TEDAVİLERİ YAPILACAK

Koç, bu hafta gelen hastaların muayene edileceğini, 10 Ağustos'tan itibaren de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile randevuların başlayacağını ifade etti.

Konya'nın koronavirüs salgınında yoğun bir dönem yaşadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Eğitim Araştırma Hastanemizin Meram yerleşkesi, tamamen pandemi hastanesi olarak hizmete devam edecektir. Yine orada acil hizmetleri devam edecektir. Yatak yoğunluğu açısından ve koronavirüs dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından şehir hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır.

Burada inşallah bu hafta içinde ameliyatlarımız da başlayacak. Konya koronavirüste yoğun bir dönem yaşıyor ama diğer acil durumlarda da vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece koronavirüs dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecektir."



"HASTA MAĞDUR OLDU, YATIRILMADI DİYE BİR ŞEY DUYMADIM"

Konya Şehir Hastanesi'nin "temiz hastane" olarak hizmet vereceğini vurgulayan Koç, koronavirüs hastalarının şehirdeki diğer hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.

Koç, Konya'da hastanelerde yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Yatak ve yoğun bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Ekibimizle devamlı irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede 'mağdur oldu, yatırılmadı' diye bir şey duymadım. Bizzat acil servisleri gezdim." diye konuştu.

DİĞER HASTANELERİN YÜKÜNÜ AZALTACAK

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nin yatak ve hasta yoğunluğu açısından kentteki diğer hastanelerin yükünü azaltacağını söyledi.

YATAK VE YOĞUN BAKIM SORUNU YOK

Konya'da salgın sürecinin iyi yönetildiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan ricamız; maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkat etmeliyiz. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse, yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız.

Şu anda yatak sorunumuz, yoğun bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi götürüyoruz. Şehir Hastanemizi o nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse inşallah diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir."

KONYA'YA HASTA SEVKİ İDDİASI

Antalya'daki koronavirüs hastalarının Konya'ya sevk edildiği iddialarıyla ilgili olarak da açıklama yapan Koç, "Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle, özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora koşmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bütün hastalarımız Konya'dandır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürü Koç, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu.