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    Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından doldu, taştı

    Denizin havadan daha sıcak olduğu Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından vatandaşların akınına uğradı.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 13:12
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    Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından doldu, taştı

    Koronavirüsün bulaşıcılığını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde hafta sonu 20.00-10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, bu sabah saat 10.00'da sona erdi.

    Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, vatandaşların akınına uğradı.

    DENİZ SUYU 23 DERECE OLUNCA, KEYİF SÜRDÜLER

    Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar hem denizin hem de sahil bandında spor yapmanın keyfini sürdü.

    Sahil bandındaki banklarda oturan ve çimlerde kahvaltı yapanların maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

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    YAZDAN KALMA GÜNLER

    Tüm yurtta soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde Antalya'da yazdan kalma günlerin yaşanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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