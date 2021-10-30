Konya'da 12 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Bayram Şahin, mısır tarlasında hasadı sürdüğü sırada obruk olduğunu fark etti.

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Şahin, yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

'MAHALLEDE KORKU VAR''

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz" dedi.

MAVİ TÜNEL

Mavi Tünel, Göksu Nehri'nin suyunu Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayan tüneldir.

Türkiye'nin GAP'tan sonra en büyük sulama yatırımı olan, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında çalışmaları yürütülen Mavi Tünel ilk etüt çalışmaları 1960 yılında yapılan tünelin inşaatına 2009 yılında başlandı.

Nisan 2012 itibarıyla açılışı yapılan bu tünel 22 Mayıs 2015 tarihinde ilk kez su akışı sağlandı.