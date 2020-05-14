Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren çocuk polis tarafından yakalanarak serbest bırakılırken, iş yeri sahipleri, "Bu çocuğa bir çare bulunsun" dedi.

Konya'da polis ekipleri iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinde kaydı olan şüpheli T.T. isimli 12 yaşındaki çocuk olarak tespit edildi.

6 AYDA 100 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, Ramazan ayında 20 iş yerinden hırsızlık yapan çocuğun son 6 ayda da 100 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

12 yaşındaki T.T. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Konya'da 12 yaşındaki çocuk 6 ayda 100 hırsızlık yaptı ViDEO

SERBEST BIRAKILDI

T.T., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan çocuk, ailesine teslim edildi.

UYUŞTURUCU ALABİLMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPTI

T.T.'nin babası İ.T.'nin de (31) poliste hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ve halen cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Çocuğun uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, uyuşturucu madde alabilmek için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.

"BENDEN HIZLI İÇERİ GİRİYOR"

İş yerinden 700 lira ile çok sayıda çakmak çalındığını belirten Muhammet Sertkaya, ''Arkadaş benden hızlı içeri giriyor. Ben bile o kadar hızlı, kapıyı açıp içeri giremem. Tornavidayla kapı açmaya alışmış. İçeri giriyor, gayet rahat bir şekilde kameralara baka baka hırsızlık yapıyor. Benim param ve çakmağımı aldı. Polis yakalıyor ama salınıveriyor. Bir gece cadde üzerindeki iş yerlerini soymuş. Biz ne yapalım? Haklıyken haksız duruma mı düşeyim? Daha çocuk. Yakalayıp elini kolunu mu bağlayalım? Nasıl önlem alalım. Polisimiz yakalıyor ama serbest kalıyor. Bugün bunu yapan yarın bankayı soyar. Esnaf arkadaşlarımız dikkatli olsun. Çok mağduruz.'' dedi.

"BUNA ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Etli ekmek salonu işleten Ünal Taşdalen ise, "İş yerimizin kapısını zorlayıp içeri girmiş. Sadaka kutusundaki ve kasadaki paralarımızı çalmış. Komşunun dükkanın kapısını da zorlamış. Devletimize boynumuz kıldan ince ama bu tür cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Çünkü çok can yandı. Yakalanıyor, yaşı küçük olduğundan serbest bırakılıyor. Bu beni çok üzüyor. Buna bir çare bulunması lazım. Buna önlem alınması lazım. Ama bu teşvik ediyor. Devletimizden tek isteğim buna bir çare bulunsun." dedi.

Çocuğun hırsızlık yaptığı anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.