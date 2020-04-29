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    Konya'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

    Polis ekiplerince 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 11:19
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    Konya'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan firar eden Emre Çolak’ın bir evde saklandığı ihbarını aldı.

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Çolak’ı yakaladı.

    ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polis ekiplerince yakalanarak emniyet merkezine götürülen ve 8 ayrı suçtan da kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Emre Çolak, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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