Seydişehir ilçesinde, silahla açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde Mevlüt Ç. (55) mahalle kahvehanesinde oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’ü tabanca ile ateş ederek vurdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı Necati Harmankaya ise Konya’ya sevk edildi.

Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri VİDEO



SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından cinayetleri işleyen Mevlüt Ç. gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

O ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehaneye gelen Mevlüt Ç, ayakta sohbet eden Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e tabancayı doğrultarak birden ateş etmeye başlıyor.