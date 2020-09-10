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    Konya'da 23 yaşındaki tıp öğrencisi Merve, koronaya yenik düştü

    Salgına yakalanan ve ardından immün yetmezliği teşhisi konan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 17:34
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    Konya'da 23 yaşındaki tıp öğrencisi Merve, koronaya yenik düştü

    Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüse yakalanarak, görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı.

    Genç kıza tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu.

    HAYATA TUTUNAMADI

    Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti.

    "MERVE'MİZİ KAYBETTİK, ACIMIZ BÜYÜK"

    Tıp Fakültesi Dekanı Yavuz Selvi, Merve Mercan'ın aldığı yüksek puanlar nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazandığını belirterek, şunları söyledi:

    ''Merve’mizi kaybettik. Acımız çok büyük, tarif edilemez. Kelimelerle anlatılamaz. Sağlık camiası çok genç bir insanı kaybetti. Biz Merve'mizi kaybettik. Dönem 6 intörn öğrencimizdi. 45 gün önce 'Covid-19' pozitif olarak hastanemize yatırmıştık. Yatışından 5 gün sonra kendisinde immün yetmezliği tespit ettik. Bütün tedaviler en ince ayrıntısına kadar basamak basamak uygulandı. Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Merve'miz çok çalışkan, çok saygın, yüksek puanları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazanmıştı. Bu süreçteki en acı kaybımız Merve'miz oldu. Bu süreçte ailesinin çok sabırlı, metanetli ve inançlı olduğunu gördük. ''

    Konya da 23 yaşındaki tıp öğrencisi Merve, koronaya yenik düştü #1

    İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

    Öte yandan, Merve Mercan'ın annesi Bediha Mercan'ın da sağlık teknikeri olduğu, genç doktor adayı Mercan'ın cenazesinin ise yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

    Konya da 23 yaşındaki tıp öğrencisi Merve, koronaya yenik düştü #2

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