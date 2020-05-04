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    Konya'da 2'si cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı

    Jandarma ekiplerince cezaevinden firar eden ve hakkında yakalama kararı bulunan kişiler yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 10:20
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    Konya'da 2'si cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı

    Konya'da Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Seydişehir Açık Cezaevi’nden firar eden M.A. ile M.G. ve 'Hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama, silahla yağma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan R.A.'nın Sevindik Mahallesi'nde aynı evde saklandıklarını belirledi.

    Jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi.

    3 ZANLI YAKALANDI

    Eve operasyon düzenleyen jandarma, R. A. ve M. A ile pencereden atlayıp kaçmak isteyen M.G.'yi yakaladı.

    Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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