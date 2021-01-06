Konya'da 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi

Konya'da gümrük kaçağı cep telefonlarının piyasaya sürülmeye hazırlandığı 2 iş yerine baskın düzenlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki 2 iş yerinde, piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı cep telefonlarının bulundurulduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerlerine operasyon düzenledi.

2 BİN 613 TELEFONA EL KONULDU

Yapılan aramalarda, piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonunu ele geçirdi.

Operasyon kapsamında, 2 kişiye yönelik adli işlem başlattı.









