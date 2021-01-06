Euro
9.0468
-0.43%
Dolar
7.3285
-0.79%
Altın
461.28
-0.36%
Borsa
1.508
1.25%
Bitcoin
252.885
7.80%
EXEN Coin
11.08
-0.27%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Konya'da 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi

    Konya'da gümrük kaçağı cep telefonlarının piyasaya sürülmeye hazırlandığı 2 iş yerine baskın düzenlendi.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 12:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi

    Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki 2 iş yerinde, piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı cep telefonlarının bulundurulduğu ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, iş yerlerine operasyon düzenledi.

    2 BİN 613 TELEFONA EL KONULDU

    Yapılan aramalarda, piyasa değeri 4 milyon lira olan 2 bin 613 gümrük kaçağı cep telefonunu ele geçirdi.

    Operasyon kapsamında, 2 kişiye yönelik adli işlem başlattı.

    Konya da 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi #1

    Konya da 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi #2

    Konya da 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir