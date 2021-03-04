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    Konya'da 45 kişi eğlence mekanında yakalandı

    Çok yüksek riskli kategoride yer alan Konya’da, iki ayrı eğlence mekanında bulunan toplam 45 kişiye idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 12:25
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    Konya'da 45 kişi eğlence mekanında yakalandı

    Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanı ile merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesindeki iş yerine denetim yaptı.

    Kontrollerde, eğlence mekanlarının ruhsatsız olduğu, canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı görüldü.

    45 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

    İş yerlerinde çalışan 11 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den tutanak düzenlendi.

    Eğlence mekanlarındaki 34 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı.

    İki iş yeri sorumlusu adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edilirken, ruhsatsız iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi.

    Konya da 45 kişi eğlence mekanında yakalandı #1

    ARANAN KADIN YAKALANDI

    Eğlence mekanlarındaki şahısların GBT kontrollerinde ise bir kadının “Basit yaralama” suçundan arandığı tespit edildi.

    Konya da 45 kişi eğlence mekanında yakalandı #2

    Konya da 45 kişi eğlence mekanında yakalandı #3

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