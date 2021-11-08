AFAD, merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Can ve mal kaybı yaşanmazken, birçok insan sokağa döküldü.

Konya, 5,1 şiddetindeki depremle sarsıldı.

AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MERAM



Merkez üssü Meram olan depremin derinliği ise 10,61 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem VİDEO





İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından çok sayıda insan, şiddetli sarsıntının yeniden yaşanmasına karşın sokağa çıktı.

BAKAN KURUM: İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Konya Valiliği'nden yapılan açıklama, depremle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir."

BAKAN KOCA, DEPREMDE BİR KİŞİNİN ETKİLENDİĞİNİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Konya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremden bir kişinin etkilendiğini belirten Koca, "Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin." ifadesini kullandı.

Deprem esnasında oturdukları apartmanın 3. katından aşağı inmek isterken merdivenlerden düşen bir gencin kolu kırıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD: 3 METRUK BİNA YIKILDI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 21.45 itibarıyla bölgede en büyüğü 2,8 olmak üzere 9 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy'de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent'te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alındığı aktarılan açıklamada, ekiplerin tarama çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Karaman il genelinde herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbir amaçlı olarak Konya İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Ankara, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Adana İl AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Afyonkarahisar AFAD teyakkuza geçirilmiştir. Elektrik ve telefon hatlarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığı bilgisi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."



