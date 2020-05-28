Konya’da arabalı sinema etkinliğine bin araç katıldı

Konya’da arabalı sinema etkinliğine bin araç katıldı

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Konyalılar kademeli normalleşme sürecinde, araba sinemasında bir araya geldi.

Konyalı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine, belediye tarafından arabalı sinema etkinliği düzenlendi.

BİN ARAÇ KATILDI

Sinemalardan sonra ilk defa gösterilen ve Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Naim' filmini izlemeye gelen vatandaşlar, yaklaşık bin araçla katılım sağladı.

Çevredeki vatandaşların rahatsız olmaması adına görüntü alana kurulan 3 ekranda verilirken, ses ise özel olarak ayarlanan frekansla alandaki vatandaşların araç radyolarından verildi.

Etkinlik alanındaki vatandaşlar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konya’da arabalı sinema etkinliğine bin araç katıldı