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    Konya'da arasında silahlı kavga yaşanılan amca-yeğen serbest kaldı

    Konya'da husumetli olduğu yeğeni tarafından tüfekle vurularak yaralanan Hasan Ü., arbede sırasında tüfeğin ateş aldığını söyledi. Mahkeme, amca ve yeğeni serbest bıraktı.
    • 22.06.2022 - 18:37
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    Konya'da arasında silahlı kavga yaşanılan amca-yeğen serbest kaldı

    Dün saat 19.40 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi Boğaz mevkisinde meydana gelen olayda, hayvan otlatan Hasan Ü., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yeğeni Görkem Ü. tarafından tüfekle vurularak yaralandığını belirterek yardım istedi.

    İhbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ve sağlık ekipleri, belirli bir noktada araçları bırakıp, dağlık arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Hasan Ü.'ye ulaştı.

    Yaralı amca, tedavisinin ardından ifade verdi

    DHA'nın haberine göre, mahallelinin de yardımıyla dağlık bölgeden indirilen Hasan Ü., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Görkem Ü. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Amca ve yeğeni serbest bırakıldı

    Tedavisinin ardından taburcu olan Hasan Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadelerinde aralarında çıkan arbede sırasında tüfeğinin ateş aldığını ve yerden seken saçmaların isabet ettiğini belirten amca ve yeğen, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

    Konya da arasında silahlı kavga yaşanılan amca-yeğen serbest kaldı #1

    Konya da arasında silahlı kavga yaşanılan amca-yeğen serbest kaldı #2

    Konya da arasında silahlı kavga yaşanılan amca-yeğen serbest kaldı #3


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