Konya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Selçuklu ilçesinde aşırı süratli giden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Yasin Yol idaresindeki 68 HE 172 plakalı motosiklet, aşırı suratlı girdiği alt geçitte kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Yol’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulanan ve ağır yaralanan M.H. (17) ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.H'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.