Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
650.303
1.80%
BTXN Coin
21.18
-1.62%
6ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 6 C

    Konya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Selçuklu ilçesinde aşırı süratli giden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 05:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Yasin Yol idaresindeki 68 HE 172 plakalı motosiklet, aşırı suratlı girdiği alt geçitte kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

    Konya da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #1

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Yol’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Motosiklette yolcu olarak bulanan ve ağır yaralanan M.H. (17) ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.H'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Konya da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir