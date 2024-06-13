Konya'da bariyerlere çarpan otomobil asılı kaldı: 3 yaralı Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin bariyerlere çarparak asılı kaldığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Konya'da Beyşehir Seydişehir kara yolunun 3. kilometresinde, H.K. yönetimindeki 32 AAV 019 plakalı otomobil, Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Yaralı 3 kişi tedavi altında

Ön sağ tekerleği yerinden kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile eşi Z.K. ve 2 yaşındaki kızı B.K. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)