Konya'da bariyerlere çarpan otomobil asılı kaldı: 3 yaralı
İHA

Konya'da Beyşehir Seydişehir kara yolunun 3. kilometresinde, H.K. yönetimindeki 32 AAV 019 plakalı otomobil, Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Yaralı 3 kişi tedavi altında

Ön sağ tekerleği yerinden kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile eşi Z.K. ve 2 yaşındaki kızı B.K. yaralandı.

ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)