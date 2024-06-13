Konya'da bariyerlere çarpan otomobil asılı kaldı: 3 yaralı

İHA
Konya'da Beyşehir Seydişehir kara yolunun 3. kilometresinde, H.K. yönetimindeki 32 AAV 019 plakalı otomobil, Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.
Yaralı 3 kişi tedavi altında
Ön sağ tekerleği yerinden kopan ve arka tekerlekleri bariyerlerde asılı kalan otomobilin sürücüsü ile eşi Z.K. ve 2 yaşındaki kızı B.K. yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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