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    Konya'da belediye işçisi temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

    Konya’da temizlik yapan belediye işçisi, ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:00
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    Konya'da belediye işçisi temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

    Selçuklu ilçesinde bir belediye işçisi, temizlik yaptığı sırada ağaç dibindeki 3 uçaksavar mermisini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Dolu olduğu tespit edilen mermiler, ilk incelemenin ardından polis tarafından götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da belediye işçisi temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu #1

    Konya da belediye işçisi temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu #2

    Konya da belediye işçisi temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu #3

    Konya da belediye işçisi temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu #4

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