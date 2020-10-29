Konya'da belediye işçisi temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu
Konya’da temizlik yapan belediye işçisi, ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu.
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 12:53
- Güncelleme : 29.10.2020 - 13:00
Selçuklu ilçesinde bir belediye işçisi, temizlik yaptığı sırada ağaç dibindeki 3 uçaksavar mermisini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dolu olduğu tespit edilen mermiler, ilk incelemenin ardından polis tarafından götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.