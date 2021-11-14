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Konya'da bir iş yerinde iki defa yangın çıktı

Konya'da bir iş yerinde iki defa yangın çıktı

Selçuklu ilçesinde petrol ürünleri satan bir iş yerinde öğlen yangın çıktı. Söndürülen alevler 8 saat sonra tekrar kendini gösterince, bölgeye gelen ekipler bir kez daha yangını söndürdü.