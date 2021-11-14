Konya'da bir iş yerinde iki defa yangın çıktı
Selçuklu ilçesinde petrol ürünleri satan bir iş yerinde öğlen yangın çıktı. Söndürülen alevler 8 saat sonra tekrar kendini gösterince, bölgeye gelen ekipler bir kez daha yangını söndürdü.
- İHA
- 14.11.2021 - 00:06
- Güncelleme : 14.11.2021 - 00:47
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki iş yerinde bir kez daha yangın çıktı.
Güven Caddesi üzerinde bulunan içeride petrol ürünleri bulunan iş yerinde öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından 8 saat sonra yine alevler yükseldi.
ALEVLER ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevreye sıçramadan söndürdü.
İkinci kez aynı iş yerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da bir iş yerinde iki defa yangın çıktı VİDEO