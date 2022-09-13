Konya'da bir kişi gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı

Konya'da bir kişi gürültü yapıyor diye komşusunu bıçakladı

Konya'da Mehmet B., gürültü yaptığı iddiasıyla komşusu Musa Günay'ı kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı. Günay, hastaneye kaldırılırken, Mehmet B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Saat 22.00 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Başkaya Sokakta 2 katlı apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet B., üst katta oturan komşusu Musa Günay'ın evine gidip, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarıda bulundu.

Sol kolu ve göğsünden bıçakladı

Uyarının ardından iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet B., Günay'ı, sol kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı.

Evde yalnız olan ve kanlar içinde yere yığılan Günay, diğer komşularının ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklayan komşu gözaltında

DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet B. de polis tarafından gözaltına alındı. İki komşunun daha önce de aynı konu nedeniyle tartıştıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





















