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    Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi

    Konya'da bir lokantada meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangın hasara neden oldu.
    • AA
    • 03.05.2021 - 00:44
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    Konya'da bir lokantada patlama meydana geldi

    Konya'nın Merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak'taki bir iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Patlamanın ardından yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı, doğal gaz ve elektrik hattı kesildi.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması üzerine kısa sürede söndürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da bir lokantada patlama meydana geldi #1

    Konya da bir lokantada patlama meydana geldi #2

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