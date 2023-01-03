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    Konya'da bir otomobil şerit değiştiren minibüse çarptı: 10 yaralı

    Konya'da seyir halindeki otomobil şerit değiştiren midibüse çarptı. Yan yatan midibüs park halindeki hafif ticari araca çarparken, kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
    • 03.01.2023 - 21:36
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    Konya'da bir otomobil şerit değiştiren minibüse çarptı: 10 yaralı

    Konya'da akşam saatlerinde yaşanılan trafik kazasında faciadan dönüldü.

    Saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 42 BUL 11 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı yakınında aynı yönde seyir halinde olan ve şerit değiştiren Halil Ş. idaresindeki 42 EAH 72 plakalı midibüse çarptı.

    Minibüs devrildi

    Çarpmanın etkisiyle yan yatan midibüs de yol kenarında park halinde bekleyen Ö.O. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    2'si ağır 10 kişi yaralandı

    Polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri kazada yaralanan midibüs sürücüsü ve araçta bulunan 9 kişiyi ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

    Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, kazada yan yatan midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da bir otomobil şerit değiştiren minibüse çarptı: 10 yaralı #1

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    Konya da bir otomobil şerit değiştiren minibüse çarptı: 10 yaralı #5


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